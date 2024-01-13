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14:46, 13 января 2024Россия

Слуцкий назвал причину операции США и Великобритании в Йемене

Слуцкий: Запад ударил по хуситам, чтобы спасти свой карман

Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Reuters

Запад нанес удары по хуситам не ради помощи Саудовской Аравии, а чтобы спасти свой карман от потери денег из-за разрушения транзита через Суэцкий канал. Такую причину операции Великобритании и США в Йемене назвал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе московского форума содействия СВО «Плечом к плечу», передает РИА Новости.

«Удары по хуситам — это не помощь Саудовской Аравии. Они теряют колоссальные деньги, англосаксонский мир, на том, что рушится транзит через Суэцкий канал. Они спасают свой карман», — приводит его слова агентство.

Слуцкий отметил, что скоро Суэцкий транзит пойдет по другому маршруту. Он добавил, что Россия создает транспортный коридор Север-Юг, который станет новой логистической инфраструктурой для Евразии.

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В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане, объяснив свои действия ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей в Красном море. В ночь на 13 января они совершили вторую атаку, нанеся удар по северной части Саны. В свою очередь группировка, контролирующая Йемен, отрицает, что угрожает судам из других стран.

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал удары по объектам хуситов в Йемене вооруженной агрессией группы стран против другого государства. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь заявила, что действия соответствуют международному праву.

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      Сергей Истомин
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