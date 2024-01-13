Мирошник напомнил, что Зеленский четырежды избегал военного призыва по повесткам

Президент Украины Владимир Зеленский является четырехкратным уклонистом, так как он четырежды избегал военного призыва, игнорируя повестки из военкоматов. Об этом напомнил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале, подкрепив факты скриншотом поста из соцсетей Минобороны республики от 2019 года.

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!» — пристыдил украинского лидера Мирошник.

Согласно информации оборонного ведомства Украины, Владимира Зеленского призывали явиться в военкомат дважды в 2014 году и дважды в 2015 году, однако он ни разу не прибыл и службу в Вооруженных силах республики (ВСУ) не проходил. Он состоит на военном учете с 2008 года, его военно-учетная специальность — солдат.

Ранее стало известно об облавах на мужчин с целью принудительной мобилизации в подконтрольном киевским властям Запорожье. Зачастую людей ловят прямо на улицах или в маршрутках.