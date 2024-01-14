Названы влияющие на окончание украинского конфликта факторы

Политолог Топорнин: окончание украинского конфликта зависит от политической воли

Окончание украинского конфликта зависит от политической воли Москвы и Киева, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал факторы, которые влияют на исход военного противостояния.

Сроки военного конфликта зависят от выполнения целей, которые поставило перед собой политическое руководство России и Украины, отметил политолог.

«Пока эта позиция не изменится, ни о каком мирном плане говорить не приходится, поэтому мне не понятно, почему какие-то люди говорят о неких временных ориентирах, когда это все может закончиться. Это гадание, на мой взгляд, на кофейной гуще. Так же с успехом можно сказать, что все это закончится в ноябре этого года, когда [экс-глава США Дональд] Трамп или кто-то другой придет к власти, если не [действующий американский лидер Джо] Байден. Так же можно сказать, что это может закончиться в 2030-м году, когда в России состоятся новые выборы президента. Можно много найти каких-то ориентиров, куда привязать окончание военного противостояния между Россией и Украиной. Но, на мой взгляд, это зависит только от политической воли руководства двух государств», — объяснил он.

Также Николай Топорнин добавил, что с точки зрения собственных ресурсов Украина — более слабая сторона конфликта. Продолжение военных действий зависит в том числе от поддержки союзников Киева, уверен специалист.

14 января российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что возможное разрешение украинского конфликта ожидается не раньше мая 2025-го. Таким образом он прокомментировал начало работы Всемирного экономического форума в Давосе, одна из тем которого — обсуждение мирных предложений Киева.

«США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — отметил он.