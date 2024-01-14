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17:44, 14 января 2024Спорт

Избитый в матче чемпионата Турции судья вернулся к работе

Избитый в матче чемпионата Турции судья Халил Умут Мелер вернулся к работе

Фото: Vannicelli / Grillotti / Globallookpress.com

Турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер, избитый в декабре в матче чемпионата страны, вернулся к работе. Об этом сообщает Fanatik.

Рефери был главным судьей матча 20-го тура первенства Турции между «Истанбулспором» и «Коньяспором». Перед началом встречи Мелер пообщался с болельщиками и футболистами, а президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сарыалиоглу подарил арбитру цветы.

12 декабря Мелер сообщил, что завершит судейскую карьеру. «С этой работой для меня покончено. Я больше не могу продолжать», — заявил арбитр.

11 декабря по окончании игры против «Ризеспора» президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. После этого его госпитализировали.

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      Алексей Гусев
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