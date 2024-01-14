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23:45, 14 января 2024Мир

Нетаньяху предрек долгую войну против ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху обещал вести войну против ХАМАС еще много месяцев
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война страны против ХАМАС будет продолжаться много месяцев. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

На заседании правительства по утверждению государственного бюджета страны на 2024 год Нетаньяху обещал вести войну против ХАМАС еще много месяцев. Он уточнил, что поэтому власти страны призывают принять военный бюджет.

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«Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали», — подчеркнул политик.

Ранее Армия обороны Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков палестинского движения в Газе.

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      Марина Совина
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