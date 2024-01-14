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00:45, 14 января 2024Мир

США передали Ирану «личное сообщение» о хуситах

Байден: США в частном порядке направили Ирану сообщение об атаках хуситов

Фото: Leah Millis / Reuters

Вашингтон направил Ирану «личное сообщение» о хуситах, ответственных за нападения на коммерческие суда в Красном море. Об этом сообщил президент США Джо Байден, пишет Reuters.

«Мы передали его в частном порядке и уверены, что хорошо подготовились», — заявил он.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по хуситам в в Йемене. Для ударов использовались авиация, подводные лодки и боевые корабли, запускавшие крылатые ракеты. Утром 13 января авиация атаковала военную базу Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны.

В свою очередь, хуситы пригрозили «сильный и эффективный ответ». Они также назвали военные объекты США своей законной целью. Кроме того, член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».

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      Марина Совина
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