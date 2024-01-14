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05:10, 14 января 2024Мир

Стало известно о недовольстве США Лондоном из-за утечки данных об атаке на Йемен

Telegraph: Пентагон разозлился на Лондон из-за утечки данных об атаке по хуситам

Фото: UK MOD / Reuters

Пентагон выразил недовольство тем, что власти Великобритании допустили утечку информации о предстоящей операции против хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах США.

Отмечается, что сотрудничество Вашингтона и Лондона является краеугольным камнем «особых отношений» между двумя странами, однако момент напряженности произошел в четверг, 11 января. Ожидалось, что вся информация будет распространена только после завершения операции.

Как стало известно изданию, британские дипломаты и политики пытались выяснить, как произошла утечка. В то же время высокопоставленные чиновники в Лондоне настаивают, что утечка никак не повлияла на сроки или ход операции.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты. В ночь на субботу, 13 января, снова атаковали столицу Йемена, США и Британия вновь нанесли удары по объектам хуситов в столице Йемена Сане.

В свою очередь, хуситы пригрозили «сильный и эффективный ответ». Они также назвали военные объекты США своей законной целью. Кроме того, член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».

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      Марина Совина
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