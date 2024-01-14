Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
1:0
Перерыв
live
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Наполи
1:1
Перерыв
live
Салернитана
Италия - Серия А|20-й тур
Кёльн
1:0
Перерыв
live
Хайденхайм
Германия - Бундеслига|17-й тур
Динамо М
3:0
2-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Монако
0:1
Перерыв
live
Реймс
Франция - Лига 1|18-й тур
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Перерыв
live
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|21-й тур
08:00, 14 января 2024Спорт

Россиянам предложили альтернативы фитнесу зимой

Фото: Unsplash

Россиянам предложили альтернативы фитнесу зимой. Их приводит «Живи Медиа».

Авторы материала посоветовали несколько уличных активностей, которые помогут не только сжечь калории, но и весело провести время. Так, заменить поход в тренажерный зал могут катание на коньках и игра в хоккей. Кроме того, можно заняться сноубордингом, устроить лыжную или пешую прогулку, пойти на горку с санками или тюбингом.

Продвинутым спортсменам можно заняться ски-альпинизмом. Новичкам подойдет прогулка на снегоступах. Также хорошей альтернативой станут уличные развлечения: лепка снеговиков, постройка ледяных горок и снежных замков, игра в снежки.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский дал советы по тренировкам в мороз. Эксперт рекомендовал бегунам тщательнее выбирать обувь, отдавая предпочтение кроссовкам-внедорожникам с утеплителем. Кроме того, любители аэробных нагрузок могут временно сменить бег на беговые лыжи.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Максимально близко надо подходить». Боец «Ахмата» рассказал о тактике срыва ротации ВСУ под Кременной

      Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за протестующих

      На Украине снова переименовали пиво

      В Великобритании рассказали о желании Зеленского устранить конкурентов

      Раскрыт способ для России заработать на феномене Эль-Ниньо

      Во Франции рассказали о промышленном отставании Украины

      Американская разведчица назвала главные ошибки Байдена перед Путиным

      Япония отложила миссию к Марсу

      Командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть служащего в зоне СВО отца

      Трамп рассказал о близости третьей мировой войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости