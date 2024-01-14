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13:58, 14 января 2024Спорт

Российский футболист объяснил поездку в США после критики в адрес страны

Футболист «Динамо» Лещук заявил, что в Москве сервис лучше, чем в Нью-Йорке

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук объяснил поездку в США после критики в адрес страны. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что его слова неправильно поняли. Он подчеркнул, что в США есть определенные минусы, связанные с сервисом, и в Москве с этим намного лучше. При этом Лещук объяснил, что ему нравится атмосфера в стране. «Люблю ходить по Нью-Йорку, здания, открытых людей, которые делают, что хотят. Никто не скован», — добавил голкипер.

11 января Лещук сравнил жизнь в Москве и в США. Футболист отметил, что в российской столице жить лучше, но за всю страну он говорить не может.

Лещук выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 он провел за бело-голубых семь матчей в чемпионате России, в которых пропустил шесть мячей.

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      Анастасия Борисова
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