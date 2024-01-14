Тренер назвал преимущества болгарских приседаний

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал преимущества болгарских приседаний. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соломин заявил, что подобный вариант упражнения на одной ноге помогает накачать пресс, стабилизирует корпус и мышцы ног. Для дополнительной нагрузки он посоветовал взять по гантели в каждую руку или положить штангу на спину.

Для выполнения болгарских приседаний нужно встать спиной к возвышенности и поставить одну ногу на нее. Далее необходимо плавно приседать до положения, пока бедро ведущей ноги не станет параллельным полу. В нижней точке рекомендуется сделать небольшую паузу на 1-2 секунды, после чего вернуться в начальное положение.

3 декабря 2023 года журналисты Men Today назвали преимущества регулярных приседаний. По их мнению, упражнения помогают проработать сразу несколько групп мышц: квадрицепсы, заднюю поверхность бедра, ягодицы, икры, живот и поясницу. Кроме того, упражнение позволяет активнее сжигать калории и улучшает работу суставов.