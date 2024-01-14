В Горловке заявили о повреждении здания администрации при обстреле ВСУ

Мэр Приходько: в Горловке из-за обстрела ВСУ повреждено здание администрации

Здание администрации Никитовского района Горловки было повреждено в ходе обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram.

Он уточнил, что здание было обстреляно украинскими войсками в ночь на 14 января. В администрации подтвердили информацию о повреждениях.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины влетел в реанимобиль, когда орловские медики оказывали помощь раненым. Приходько рассказал, что это произошло в районе поселка Гольмовский. В итоге фельдшера и работника энергопоставляющей компании спасти уже не удалось.

В начале января также четыре человека пострадали при обстреле Горловки. Информацию об этом подтвердил Приходько.

В конце декабря ВСУ обстреляли Дворец культуры в Горловке. Тогда же мэр сообщил, что ударом были повреждены дом и газопровод по улице Минина и Пожарского. При этом никто из мирных жителей не пострадал.