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12:51, 14 января 2024Спорт

Валуев ответил на заявление Тарасовой о смене фигуристами гражданства

Валуев выступил против поддержавшей смену фигуристами гражданства Тарасовой

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил на заявление заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о смене российскими фигуристами гражданства. Его слова приводит Sport24.

Валуев выступил против того, чтобы поддерживать спортсменов в этом вопросе. «Сейчас смена гражданства играет на руку врагам. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну», — посчитал он.

13 января Тарасова поддержала фигуристов, которые меняют гражданство. Она заявила, что они «правильно делают, что уходят». Тренер подчеркнула, что спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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      Анастасия Борисова
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