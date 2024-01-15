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18:36, 15 января 2024Спорт

Буре оценил возобновление карьеры 40-летним Ковальчуком

Павел Буре заявил, что в возрасте Ильи Ковальчука прикольно играть в хоккей

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Призер Олимпийских игр (ОИ) в составе сборной России по хоккею Павел Буре оценил возобновление карьеры 40-летним чемпионом ОИ Ильей Ковальчуком. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Прикольно. В таком возрасте прикольно играть в хоккей. Я редко смотрю игры "Спартака", но знаю, что Илья забивает. В таком возрасте играть тяжело, а он еще и забивает. Это говорит о том, какой он хороший игрок», — заявил Буре.

Экс-игрок затруднился ответить на вопрос, какую пользу Ковальчук приносит «Спартаку». «Нужно обратиться к руководству и тренеру Алексею Жамнову, что он в этом видит. Ты просто так игрока не берешь, а берешь зачем‑то», — добавил Буре.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря 2023 года. Нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона. В семи матчах регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

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      Алексей Гусев
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