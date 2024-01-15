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17:33, 15 января 2024Силовые структуры

Экс-следователя ГСУ МВД приговорили к 11 годам колонии за особо крупную взятку

Суд в Москве дал 11 лет экс-следователю ГСУ МВД Тагирову по делу о взятке

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего старшего следователя 11-го «банковского» отдела ГСУ МВД Магомеда Тагирова и адвоката адвокатской палаты Республики Башкортостан Арсения Гусева по делу об особо крупной взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд признал Тагирова виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ и назначил ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 100 миллионов рублей. Гусева признали виновным по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ и назначили наказание в виде 7,5 года колонии строгого режима со штрафом свыше 18 миллионов рублей.

Тверской суд также вынес приговор в отношении совладельца известного Чайного дома Перловых Леонида Венжика, уточняет ТАСС. Мужчину признали виновным по уголовному делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Тагирова и Венжика арестовали в конце декабря 2021 года. По некоторым данным, следователя подозревали в получении взятки в размере 3 миллионов долларов.

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      Олеся Мицкевич
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