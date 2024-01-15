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09:24, 15 января 2024Спорт

Медведев вышел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open на отказе француза Атмана

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open на отказе соперника. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первым соперником Медведева на турнире стал француз Теренс Атман, который при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу россиянина отказался продолжать борьбу. Спортсмены провели на корте 2 часа 37 минут.

Медведев — третья ракетка мира. В следующем матче 27-летний россиянин сыграет против Эмиля Руусувуори из Финляндии.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале 2023 года он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

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