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23:16, 15 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области произошли взрывы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что взрывы прогремели в районе города Волчанска. В настоящий момент в Харьковской области действует воздушная тревога.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил, что в результаты работы российской артиллерии, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура.

13 января стало известно, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

В начале 2024 года на одном из предприятий в городе Днепропетровске на Украине произошел пожар после взрывов.

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      Марина Совина
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