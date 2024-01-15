Стало известно о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области произошли взрывы

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что взрывы прогремели в районе города Волчанска. В настоящий момент в Харьковской области действует воздушная тревога.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил, что в результаты работы российской артиллерии, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура.

13 января стало известно, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

В начале 2024 года на одном из предприятий в городе Днепропетровске на Украине произошел пожар после взрывов.