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12:18, 15 января 2024Спорт

В Госдуме оценили призыв Латвии отстранить россиян от Олимпийских игр-2024

Журова: Макрон может поддержать призыв Латвии отстранить россиян от Игр-2024

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила призыв Латвии отстранить россиян от Игр-2024. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Журовой, президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать инициативу Латвии и не пустить россиян на Олимпиаду. «Макрон по этому вопросу наверняка будет советоваться с Международным олимпийским комитетом (МОК). Мы изначально говорили о том, что спортсменам можно пройти все фильтры, отказаться от родины, подписать какие-то бумаги, но в итоге Макрон возьмет и не пустит их, ссылаясь на обращение ряда стран», — отметила она.

Ранее сейм Латвии обратился к Макрону и потребовал не допускать россиян на Олимпиаду. Отмечалось, что некоторые латвийские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в Париже в случае участия в нем нейтральных атлетов из России и Белоруссии.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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