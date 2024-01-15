В России выросли биржевые цены на бензин

Биржевые цены на бензин в России выросли на 1,7-1,9 процента

Стоимость автомобильных бензинов в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 15 января, выросла в среднем на 1,7-1,9 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 14:50 по московскому времени, цены на топливо марки АИ-92 увеличились на 1,9 процента и достигли уровня в 41 371 рубль за тонну, а на АИ-95 — на 1,71 процента, до 44 164 рублей. В ходе торгов также подорожали различные виды дизельного топлива. Так, стоимость тонны летнего дизеля к этому времени увеличилась на 1,29 процента, до 52 020 рублей. В свою очередь, цены на межсезонное дизельное топливо выросли на 1,08 процента, до 53 416 рублей.

Единственным видом топлива в России, которое, напротив, подешевело к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, стал зимний дизель. Цены на него снизились на 0,14 процента и упали до отметки в 59 913 рублей.

При этом в начале предыдущей недели стоимость автомобильных бензинов в России демонстрировала противоположную динамику. В ходе торгов на СПбМТСБ 9 января АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России в моменте дешевел на 1,36 процента, до 39,36 тысячи рублей за тонну. В свою очередь, стоимость АИ-95 падала на 1,63 процента и достигала уровня в 42,35 тысячи рублей.