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14:53, 15 января 2024Мир

В США заявили о прекращении существования Украины как государства

Полковник Макгрегор: Украина перестала существовать как государство

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина перестала существовать как государство, а страны Запада продолжают делать вид, что это не так. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

«Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так», — заявил военный аналитик.

Макгрегор также добавил, что Киев испытывает острый демографический кризис. По его оценкам, Украину покинуло несколько миллионов человек, а рождаемость достигла рекордно низких показателей. Также он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 500 тысяч человек.

Ранее Макгрегор заявил, что США провоцируют военный конфликт с Россией через размещение своего вооружения на территории Финляндии.

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      Максим Габриелян
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