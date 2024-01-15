Полковник Макгрегор: Украина перестала существовать как государство

Украина перестала существовать как государство, а страны Запада продолжают делать вид, что это не так. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

«Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так», — заявил военный аналитик.

Макгрегор также добавил, что Киев испытывает острый демографический кризис. По его оценкам, Украину покинуло несколько миллионов человек, а рождаемость достигла рекордно низких показателей. Также он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 500 тысяч человек.

Ранее Макгрегор заявил, что США провоцируют военный конфликт с Россией через размещение своего вооружения на территории Финляндии.