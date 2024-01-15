В Турции накажут еще одного футболиста за поддержку Израиля

В Турции от футболиста Эдена Карцева потребовали объяснений за поддержку Израиля

Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» начал дисциплинарное расследование в отношении израильского полузащитника Эдена Карцева. Об этом сообщается на странице команды в соцсети X.

«Карцев нарушил дисциплинарные инструкции клуба, разместив в личном аккаунте в социальной сети публикацию, противоречащую чувствам нашей страны», — отмечается в заявлении. От футболиста, который выложил пост в поддержку Израиля, потребовали письменных объяснений.

Ранее стало известно, что еще один израильский футболист был наказан в Турции. «Антальяспор» расторг контракт с Сагивом Ехезкелем после того, как игрок отпраздновал гол, указывая на повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.