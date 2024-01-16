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Гвардиола нецензурно ответил на просьбу сравнить «Манчестер Сити» и «Барселону»

Гвардиола нецензурно ответил на просьбу сравнить «Барселону» и «Манчестер Сити»

Фото: Paul Terry / Globallookpress.com

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нецензурно ответил на просьбу сравнить команду с каталонской «Барселоной». Его слова приводит The Athletic.

Специалист ответил словом fuck на соответствующую просьбу. Он заявил, что во времена, когда он возглавлял «Барселону», команда была хороша и динамична. При этом Гвардиола добавил, что «Манчестер Сити» играет на таком же уровне. «В Англии очень трудно побеждать. Но парни делают это из года в год», — подчеркнул тренер.

15 января Гвардиола был назван лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он получил награду второй раз.

«Горожане» под руководством Гвардиолы в минувшем сезоне выиграли чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов. Вместе с каталонским клубом он трижды побеждал в чемпионате Испании и дважды выигрывал главный еврокубковый турнир.

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      Анастасия Борисова
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