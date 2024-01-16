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14:43, 16 января 2024Культура

Лолита пошутила о заработке на OnlyFans после отмены концертов

Лолита после отмены концертов пошутила, что станет зарабатывать на OnlyFans

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

60-летняя российская певица Лолита Милявская пошутила, что станет зарабатывать, создавая материалы для взрослых и публикуя их на платформе OnlyFans, после потери миллионов рублей и отмены концертов на фоне ее участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Ее слова приводит издание «Ридус».

«Рассчитываю на пенсию и OnlyFans. Последнее — шутка», — сказала исполнительница.

Ранее стало известно, что Милявская из-за отмены концертов потеряла более семи миллионов рублей.

По словам продюсера Сергея Дворцова, артистка «зашла не в ту дверь». «Безусловно, после данной вечеринки пострадали многие артисты. И Лолита из-за отмены концертов потеряла, конечно, очень много — порядка более семи миллионов рублей уж точно. Для нее и ее большого коллектива это ужасно», — сказал медиаменеджер.

До этого два концерта исполнительницы, в Тюмени и Омске, были отменены после жалоб местных жителей.

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      Анастасия Астахова
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