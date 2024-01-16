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14:29, 16 января 2024Силовые структуры

В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада

В Wildberries не стали комментировать слухи о причастности сотрудника к пожару

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Причина пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не установлена, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании. Комментировать появившуюся в СМИ информацию о признании сотрудника в поджоге склада в компании не стали.

«Причина пожара не установлена, ведется расследование. Комментировать такие предположения преждевременно», — высказались в пресс-службе.

О том, что сгоревший в Шушарах склад Wildberries мог поджечь сотрудник, ранее написал Telegram-канал Shot. По его данным, мужчина признался в этом сразу после пожара в чате склада, после чего удалил свой аккаунт. Он же 27 декабря 2023 года сообщил в чате, что помещение скоро будет гореть.

После пожара следствие и МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе поджог. Кроме того, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети, так как на месте были обнаружены следы короткого замыкания. Последнюю версию, предварительно, называли основной.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Санкт-Петербурге 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. В результате ЧП пострадали двое работников склада. Материальные потери компании из-за пожара оценили в 10-11 миллиардов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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