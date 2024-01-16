В Воронеже произошел еще один взрыв

В Коминтерновском районе Воронежа произошел еще один взрыв

В северной части Воронежа произошел новый взрыв. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его данным, громкий звук услышали жители Коминтерновского района в районе пяти часов утра по московскому времени. Из-за взрыва в домах задрожали стекла, также сработали сигнализации у автомобилей.

В ночь на вторник, 16 января, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область. Сначала над регионом сбили три украинских дрона, затем средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников и перехватили еще три.

В Воронеже ввели городской режим ЧС. В городе из-за атаки ВСУ обломки дрона упали в жилой дом — в результате пострадала девочка 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи.

Помимо Воронежской области, под удар попала и Белгородская область. Там сначала сбили один дрон, затем Минобороны отчиталось о еще четырех пораженных беспилотных аппаратах.