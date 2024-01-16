Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 16 января 2024Россия

В Воронеже произошел еще один взрыв

В Коминтерновском районе Воронежа произошел еще один взрыв

Фото: pixabay.com

В северной части Воронежа произошел новый взрыв. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его данным, громкий звук услышали жители Коминтерновского района в районе пяти часов утра по московскому времени. Из-за взрыва в домах задрожали стекла, также сработали сигнализации у автомобилей.

В ночь на вторник, 16 января, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область. Сначала над регионом сбили три украинских дрона, затем средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников и перехватили еще три.

В Воронеже ввели городской режим ЧС. В городе из-за атаки ВСУ обломки дрона упали в жилой дом — в результате пострадала девочка 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи.

Помимо Воронежской области, под удар попала и Белгородская область. Там сначала сбили один дрон, затем Минобороны отчиталось о еще четырех пораженных беспилотных аппаратах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ребенок пострадал после попытки атаки ВСУ на Воронеж. Обломки дрона угодили в жилой дом, в городе введен режим ЧС

      В ЕС нашли способ помогать Украине в условиях усталости Запада от конфликта

      Полковник рассказал о боевой мощи вызывающего беспокойство Киева истребителя

      Схватка оленя и собаки на улице в Москве попала на видео

      Молодые семьи описали квартиру мечты

      Порномодель рассказала о реакции мужа на секс с другими мужчинами

      ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском

      Финские компании уличили в экспорте военных товаров в Россию

      В России собрались запретить немецкое пиво

      Россиянка сравнила русских мужчин с новозеландцами фразой «очевидный выбор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости