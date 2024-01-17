16-летняя россиянка прокомментировала победу над шестой ракеткой мира на AO

Мирра Андреева назвала победный матч с Жабер на Australian Open лучшим в карьере

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над представительницей Туниса Онс Жабер на Australian Open (AO). Ее комментарий доступен на сайте турнира.

16-летняя спортсменка назвала этот матч лучшим в карьере. «Я не ожидала, что в первом сете буду играть настолько хорошо. Второй сет также вышел неплохим», — поделилась она.

Андреева отметила, что сыграть с Жабер было ее мечтой, потому что ей нравится стиль игры соперницы. «Я вдохновляюсь ей. Мне нравится, какая она на корте и за его пределами. Она такая хорошая», — рассказала россиянка.

17 января Андреева разгромила Жабер во втором круге турнира в Австралии. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Ранее туниска назвала честью для себя встречу с россиянкой и отметила, что является ее большой поклонницей.