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09:05, 17 января 2024Спорт

16-летняя россиянка разгромила шестую ракетку мира на Australian Open

Мирра Андреева разгромила Онс Жабер и вышла в третий круг Australian Open

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Россиянка Мирра Андреева разгромила туниску Онс Жабер и вышла в третий круг Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Спортсменки провели на корте 54 минуты. В следующем матче 16-летняя Андреева сыграет против француженки Дианы Парри.

Ранее Жабер назвала честью для себя встречу с россиянкой и отметила, что является ее большой поклонницей. «Это будет очень трудный матч. Я знаю, что ей 16 лет, но она очень крутая», — заявила представительница Туниса.

Россиянка занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 11 декабря Андреева была признана новичком года по версии WTA в 2023 году.

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