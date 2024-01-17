Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осасуна
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Кубок Испании|1/8 финала
Аранча Рус
Завтра
03:00 (Мск)
Анна Калинская
Australian Open (ж)
Елена Рыбакина
Завтра
11:00 (Мск)
Анна Блинкова
Australian Open (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:48, 17 января 2024Спорт

Дзюба раскритиковал ФИФА за признание Месси игроком года

Дзюба назвал беспределом признание Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил признание аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его комментарий доступен на YouTube-канале железнодорожников.

Дзюба назвал беспределом за гранью его понимания выбор в пользу Месси. «Дали прошлый за чемпионат мира — окей. А дальше что? Зачем [форвард «Манчестер Сити» Эрлинг] Холанд назабивал, выиграл Лигу чемпионов? Все призы теряют свою значимость», — критически заметил футболист.

15 января ФИФА четвертый раз назвала Месси лучшим игроком года. При этом аргентинец отсутствовал на церемонии награждения, потому что не хотел пропускать тренировки.

36-летний Месси пополнил состав американского «Интер Майами» 15 июля 2023-го. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиг.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У лидера узбекской диаспоры в России нашли мем про «петухов с фронта». Военкоры пожаловались на это Бастрыкину

      Глава Роспотребнадзора объяснила отсутствие массовой вакцинации от COVID-19

      Захарова назвала прекращение силовых авантюр залогом безопасности в Красном море

      На СТС раскрыли судьбу шоу Рогова после назначения ведущим «Модного приговора»

      Дзюба раскритиковал ФИФА за признание Месси игроком года

      ИИ усомнился в уникальности отпечатков пальцев

      После крушения вертолета в Киргизии ряд военных временно отстранили от службы

      Названа возможная причина взрыва на заводе в Шахтах

      Стилист перечислил россиянкам пять устаревших моделей шуб

      Союзник Украины на Балканах получит партию истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше