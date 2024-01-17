Дзюба раскритиковал ФИФА за признание Месси игроком года

Дзюба назвал беспределом признание Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил признание аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его комментарий доступен на YouTube-канале железнодорожников.

Дзюба назвал беспределом за гранью его понимания выбор в пользу Месси. «Дали прошлый за чемпионат мира — окей. А дальше что? Зачем [форвард «Манчестер Сити» Эрлинг] Холанд назабивал, выиграл Лигу чемпионов? Все призы теряют свою значимость», — критически заметил футболист.

15 января ФИФА четвертый раз назвала Месси лучшим игроком года. При этом аргентинец отсутствовал на церемонии награждения, потому что не хотел пропускать тренировки.

36-летний Месси пополнил состав американского «Интер Майами» 15 июля 2023-го. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиг.

