Названа причина отсутствия Месси на церемонии награждения ФИФА

Месси не поехал на церемонию награждения ФИФА, чтобы не пропускать тренировки

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси отсутствовал на церемонии награждения The Best Международной федерации футбола (ФИФА). Причину пропуска мероприятия назвал журналист AS Гиллем Балаге в соцсети Х.

По информации источника, Месси не поехал на церемонию, чтобы не пропускать тренировки. «Поездка в Лондон означала бы потерю трех-четырех дней. Он должен адаптироваться к новому футбольному календарю. Он очень серьезно относится к предсезонной подготовке», — отметил Балаге.

15 января ФИФА четвертый раз назвала Месси лучшим игроком года. При определении лауреата премии учитывались успехи, показанные с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года.

36-летний Месси пополнил состав американского «Интер Майами» 15 июля 2023-го. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиг.