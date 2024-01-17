Ковальчук пообещал провести встречу с раскритиковавшим его фанатам «Спартака»

Хоккеист Илья Ковальчук ответил раскритиковавшим его фанатам «Спартака». Его слова приводит «Матч ТВ».

Ковальчук пообещал провести встречу с болельщиками. «Если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам "Спартака" небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо», — заключил он.

Ранее фанатское объединение «Ультра Спартак» опубликовало заявление, в котором сравнило Ковальчука с блудным сыном, который оказался никому не нужен и поэтому вернулся в родную команду. В приходе хоккеиста в клуб не увидели пользы.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря 2023 года. Нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона. В семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) воспитанник красно-белых забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.