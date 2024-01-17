В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

Депутат Чепа обвинил США в нежелании видеть перспективы переговоров по Украине

США не хотят видеть перспективы переговоров по урегулированию на Украине и делают все, чтобы не создавалось условий для их проведения, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о вероятности переговоров о завершении конфликта.

Ранее американский политик сказал, что не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.

Мы перспективы переговоров рассматривали с 2014 года и постоянно об этом говорили, и постоянно страны НАТО и, естественно, Украина нас в этих переговорах обманывали. Они просто не хотят их (перспективы для переговоров — прим. "Ленты.ру") видеть и делают все, чтобы условия для переговоров не создавались Алексей Чепа депутат Госдумы

Депутат добавил, что киевский режим полностью управляемый и зависит от США. «Поэтому сегодня США рассчитывают и делают все для того, чтобы этот конфликт продолжался, для того, чтобы добиться своей цели. Это истощение России, это уничтожение экономики России за счет военных действий, за счет санкций, чего у них не получается, и они продолжают что-либо делать для того, чтобы эти задачи, которые они ставили ранее, выполнялись», — заключил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «формулу мира» главы Украины Владимира Зеленского запретительными требованиями для переговорного процесса.

Украинский лидер представил «формулу мира», состоящую из пяти условий, в ноябре 2022 года. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

