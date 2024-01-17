Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
3:0
2-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осасуна
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Кубок Испании|1/8 финала
Аранча Рус
Завтра
03:00 (Мск)
Анна Калинская
Australian Open (ж)
Елена Рыбакина
Завтра
11:00 (Мск)
Анна Блинкова
Australian Open (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:57, 17 января 2024Спорт

Отказавшийся играть за Россию футболист перешел в европейский клуб

Футболист «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян перешел в венгерский «Ференцварош»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» Эдгар Севикян перешел в венгерский «Ференцварош». Об этом сообщается в Telegram-канале российского клуба.

Сроки соглашения 22-летнего футболиста с европейским клубом не уточняются. О переходе ранее сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов. Он подчеркнул, что игрок выразил настойчивое желание проявить себя в другом клубе.

31 августа 2023 года Севикян, вызванный на сентябрьский сбор сборной России, объявил об отказе от приглашения из-за решения выступать за Армению. Он был вызван на сборы в армянскую национальную команду позже в сентябре.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива». Он выступал за юношеские сборные России почти всех возрастов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии назвали последствие поддержки Украины

      Политолог предсказал результаты проверки законодательства Украины Еврокомиссией

      Перечислены самые полезные комнатные растения

      СБУ провела обыск в администрации Львовской области

      Пьяный турист на внедорожнике сбил инвалида в Гоа

      Самбурская в купальнике снялась у моря

      На Быкова составили протокол об участии в нежелательной организации

      ЦСКА подписал контракт с футболистом «Зенита»

      Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

      В Европе нашли способ собрать денег для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше