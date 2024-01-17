Отказавшийся играть за Россию футболист перешел в европейский клуб

Футболист «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян перешел в венгерский «Ференцварош»

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» Эдгар Севикян перешел в венгерский «Ференцварош». Об этом сообщается в Telegram-канале российского клуба.

Сроки соглашения 22-летнего футболиста с европейским клубом не уточняются. О переходе ранее сообщил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов. Он подчеркнул, что игрок выразил настойчивое желание проявить себя в другом клубе.

31 августа 2023 года Севикян, вызванный на сентябрьский сбор сборной России, объявил об отказе от приглашения из-за решения выступать за Армению. Он был вызван на сборы в армянскую национальную команду позже в сентябре.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива». Он выступал за юношеские сборные России почти всех возрастов.