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13:12, 17 января 2024Россия

Появились кадры с моментом мощного взрыва на заводе в Ростовской области

Don Mash опубликовал видео с моментом взрыва на заводе в Ростовской области

В сети появились кадры с моментом взрыва на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области. Видео опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На записи с камеры наблюдения видно, что мощный взрыв разрушил часть производственного здания предприятия. Обломки строения разлетелись на десятки метров.

Ранее стало известно, что число пострадавших из-за взрыва и последовавшего за ним пожара достигло девяти. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, три человека получили ожоги, еще пятеро — травмы различной степени тяжести.

Взрыв на полиэфирном заводе в Шахтах произошел днем 17 января. Как рассказала региональный депутат Екатерина Стенякина, он привел к разрушениям в производственном здании предприятия. В свою очередь, губернатор Голубев подчеркнул, что версия с причастностью беспилотника к происшествию не подтвердилась, и в его причинах предстоит разобраться специалистам. На данный момент возгорание ликвидировано.

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      Константин Лысяков
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