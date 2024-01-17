Политолог Жарихин назвал проверку ЕК законодательства Украины журавлем в небе

Проверка Еврокомиссией (ЕК) законодательства Украины на предмет соответствия европейским нормам станет долгоиграющим процессом, который не гарантирует вступления в Европейский союз (ЕС), сообщил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он также назвал проверку журавлем в небе и предсказал ее результаты в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК проверит украинские законы в рамках подготовки к переговорам о членстве Киева в ЕС.

«Предсказать результаты проверки я могу на прецеденте Турции, законодательство которой на соответствие проверяют уже 40 лет. То есть это запустили очередного журавлика в небе, чтобы жители Украины, испытывая естественные трудности, которые они испытывают, все время глядели на этого журавлика и говорили: ну вот, когда мы вступим, мы будем жить как в Германии. То, что можно жить как в Болгарии, им в голову не приходит», — поделился политолог.

Они будут говорить — вот, у нас запрещена коррупция, по этой причине ликвидируйте у себя коррупцию. То, что в Европе как была, так и остается коррупция, может быть, не в таком объеме, как на Украине, но все равно она есть, как в любом человеческом обществе, — это неважно. И также с судебной системой они могут поиздеваться. В общем, запущен очень долгоиграющий процесс, который на выходе, как говорит опять же Турция, отнюдь не гарантирует вступления в Европейский союз Владимир Жарихин политолог

Вместе с тем собеседник «Ленты.ру» отметил, что развитого законодательства у ЕС практически нет, а требования прописаны общими формулировками. Жарихин напомнил, что объединение пыталось принять конституцию союза, но голосование по этому поводу провалилось.

С тех пор они живут по правилам, так же как и весь "цивилизованный" мир, а жизнь по правилам значит, что сегодня мы играем в футбол ногами, а завтра у нас руки оказались длиннее, поэтому мы играем руками Владимир Жарихин политолог

В частности, ЕС обращает внимание на проблемы судебной системы или коррупции, но достаточно равнодушно смотрит на вопросы прав человека, сказал политолог. «Например, только что мы были свидетелями вопиющего случая, когда 82-летнего жителя Латвии выслали из страны на том основании, что он не гражданин — и ничего, никаких возражений нет. Так что здесь те безобразия, которые творятся на Украине с правами человека, как раз не будут предметом для серьезного обсуждения», — заключил Жарихин.

Ранее депортированный из Латвии пенсионер Борис Катков рассказывал, что ему дали на сборы всего час.

В декабре прошлого года японское издание Nihon Keizai назвало высокий уровень коррупции на Украине наиболее тревожным аспектом членства Украины в Евросоюзе. Обозреватели издания также допустили, что ажиотаж вокруг переговоров о присоединении может вскоре смениться разочарованием от финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, в таком случае произойдет именно то, чего хочет Россия.