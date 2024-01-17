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06:32, 17 января 2024Экономика

Россиянам назвали основные шаги к получению достойной пенсии

Депутат Бессараб: важно работать в белую, чтобы получить достойную пенсию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для получения достойной пенсии россиянам необходимо выполнить несколько основных шагов. Прежде всего, важно работать в белую, чтобы копить пенсионные баллы. Также нельзя соглашаться на частичную занятость. Такие условия высоких пенсионных выплат «Ленте.ру» назвала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Необходимо выработать определенный страховой стаж, это 15 лет, и получить высокие пенсионные баллы. Для последнего нужно работать в белую в формальном секторе экономики, быть занятым в соответствии с законодательством так, чтобы работодатель выплачивал все взносы. Многие соглашаются на неформальную или частичную занятость, когда работодатель выплачивает часть зарплаты в конверте, но важно помнить, что это не формирует вашу будущую пенсию», — предупредила политик.

Депутат также напомнила, что чем выше заработные платы в экономике, тем выше и пенсии, ведь именно работающие граждане обеспечивают выплаты. Но личные показатели тоже важны.

«Конечно, каждый год средняя пенсионная выплата будет продолжать расти. Но кто-то получает чуть выше прожиточного минимума пенсионера, а кто-то гораздо выше. Поэтому, конечно, лучше работать в соответствии с российским законодательством, чтобы получать достойные выплаты», — заключила Бессараб.

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С 1 января 2024 года в России выросли страховые пенсии. Размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличился со 129,5 рубля до 133,1 рубля. Таким образом, размер выплат изменился с 7,9 тысячи рублей до 8,13 тысячи рублей. Также до 19 242 рублей увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

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