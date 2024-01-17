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11:04, 17 января 2024Спорт

Российские прыгуны в воду пропустят Олимпийские игры-2024

Российские прыгуны в воду не получили нейтральный статус и пропустят Игры-2024

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские прыгуны в воду и пловцы на открытой воде не получили нейтральный статус. Об этом сообщается на сайте Aquatics Integrity Unit (отдел целостности водных видов спорта).

Ни один российский спортсмен в этих дисциплинах не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта. Этот турнир является последней возможностью квалифицироваться на Олимпиаду. Таким образом, российские прыгуны в воду и пловцы на открытой воде пропустят Игры-2024.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

4 сентября бюро World Aquatics допустило российских и белорусских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

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