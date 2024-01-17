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15:12, 17 января 2024Спорт

В баскетбольной Евролиге захотели вернуть российские клубы

Представитель Евролиги Шашич заявил, что хочет вернуть клубы из России на турнир

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Исполнительный директор Совета тренеров баскетбольной Евролиги Горан Шашич высказался об отстранении российских клубов от турнира. Его слова приводит «Чемпионат».

Шашич заявил, что хотел бы как можно раньше вернуть российские команды на соревнования. «До санкций в этом турнире участвовало три российских клуба. Не забывайте о том, сколько потеряли эти команды из-за всей этой ситуации. Нужно компенсировать их потери и дать возможность именно трем клубам из России участвовать в турнире», — отметил он.

28 февраля 2022 года Евролига решила временно отстранить российские клубы от турнира. После этого московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты были аннулированы.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили российские команды по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

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      Дарья Коршунова
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