Фитнес-тренер дал советы по выполнению приседаний

Фитнес-тренер Денис Соломин дал советы по эффективному и безопасному выполнению приседаний. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, приседания с собственным весом на десять раз могут делать те, у кого нет повреждений костных и суставных структур. «Перед началом тренировки важно разогреть основные суставы и сухожилия, соблюдать технику безопасности при работе с дополнительным весом», — заявил Соломин.

Перед тренировкой с дополнительным весом тренер рекомендовал проконсультироваться с врачом. По словам Соломина, такие занятия могут быть травмоопасны из-за нагрузки на колени и позвоночник.

Ранее Соломин назвал преимущества болгарских приседаний. Он заявил, что подобный вариант упражнения на одной ноге помогает накачать пресс, стабилизирует корпус и мышцы ног.