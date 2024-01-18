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16:00, 18 января 2024Россия

Милонова раскритиковали за связанное с СВО предложение

Депутат Бессараб раскритиковала идею направлять в зону СВО в качестве наказания
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Предложение отправлять тех, кто разводится, в зону специальной военной операции (СВО) — глупость, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Связанное с СВО предложение она раскритиковала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с соответствующей идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий предложил наказывать россиян за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону украинского конфликта.

«Обидно, что в год семьи, когда достаточно много усилий предпринимается со стороны государства, со стороны гражданского общества для развития этого института, предложение прозвучало наказывать за развод», — отметила Бессараб.

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По мнению парламентария, запретительные меры и штрафы не приведут к результативности и не помогут достигнуть тех целей, которые были заявлены.

«Ну а то, что там прозвучало еще достаточно много неприятных моментов, типа отправлять разведенных в зону специальной военной операции, — это вообще», — высказалась Бессараб.

Просто нужно категорически запретить такие глупости говорить, потому что у нас ребята добровольно едут, и мои коллеги, настоящие мужчины. Очень много примеров, когда парни по зову своего сердца идут защищать Родину, и называть это наказанием — это глупость просто. Очень жаль, что это прозвучало

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Неэффективной предлагаемую меру сочла и председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Вместе с тем она призвала прекратить запугивать российские семьи различными карательными мерами.

Ранее Милонов пояснил, что его предложение наказывать за разводы отправкой в зону СВО касается «негодяев, которые шляются, пьют, бьют жен, изменяют им».

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      Варвара Кошечкина
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