На Украине заявили о недопуске некоторых российских борцов до Олимпиады-2024

Жан Беленюк заявил о недопуске некоторых российских борцов до Олимпиады-2024

Депутат Верховной Рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 год в Париже. Его цитирует официальный сайт Рады.

По его словам, критерии допуска атлетов должны отвечать интересам Украины. «У меня есть информация, что некоторых российских борцов уже заблокировали. Они сейчас растеряны и не знают, что делать, поскольку планировали участвовать в Олимпийских играх, но такая возможность пока закрыта», — заявил депутат.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что квалифицировавшиеся на Игры россияне и белорусы пройдут дополнительную проверку. Ее должны провести независимые организации.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.