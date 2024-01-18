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13:07, 18 января 2024Спорт

В МОК заявили о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду россиян

В МОК заявили о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду россиян и белорусов

Фото: Mandoga Media / Globallookpress.com

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о том, что получивших допуск на Игры-2024 спортсменов из России и Белоруссии проверят повторно. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель организации подчеркнул, что пока не знает всех деталей. «Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — сказал Адамс.

Ранее в МОК заявили, что на Игры в Париже квалифицировались шесть россиян и пять белорусов. Имена атлетов не назывались. Теперь отобравшихся на Олимпиаду спортсменов проверяют.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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