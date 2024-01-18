Google объявила о массовых увольнениях ради амбициозных целей

Глава Google Пичаи: ради амбициозных целей придется сократить сотрудников

Google проведет очередной раунд массовых увольнений в различных подразделениях. О грядущих сокращениях рассказал генеральный директор компании Сундар Пичаи, его слова приводит The Verge.

«У нас амбициозные цели, и в этом году мы будем инвестировать в наши основные приоритеты. Реальность такова, что для создания потенциала для этих инвестиций нам придется делать сложный выбор», — объявил топ-менеджер.

В 2023 году Google уволила порядка 12 тысяч сотрудников в различных подразделениях, однако этого недостаточно. Новый этап будет не таким масштабным, однако так же необходим для упрощения и ускорения работы, добавил глава компании.

Финансовый директор Citigroup Марк Мейсон заявил, что американская финансовая корпорация планирует сократить 20 тысяч сотрудников в течение следующих двух лет. Увольнения пройдут в рамках масштабной реструктуризации, о которой было объявлено в сентябре 2023 года. Ожидается, что этот шаг позволит сократить издержки на 2-2,5 миллиарда долларов.

Также об увольнениях заявила американская анимационная студия Pixar — сокращение ждет 20 процентов сотрудников из-за завершения серии проектов. Сейчас в компании «больше сотрудников, чем нужно» — отмечают в организации.

Массовые сокращения также ожидают в Amazon. Компания решила уволить несколько сотен сотрудников сервисов Prime Video и MGM Studios, а также намерена сократить порядка трети персонала (35 процентов) в стриминговом сервисе Twitch. Площадка уволит 600 человек из-за опасений по поводу рентабельности — бизнес остается убыточным спустя девять лет после приобретения компанией Джеффа Безоса.