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12:59, 18 января 2024Экономика

Названа еще одна проблема для мировой торговли

Evofenedex: перевозки в Европу подорожают еще больше из-за Нового года в Китае

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Длинный период празднования Нового года в Китае (с 10 по 17 февраля) станет дополнительным стимулом к росту стоимости морских перевозок в Европу. О еще одной проблеме для мировой торговли в беседе с РИА Новости рассказал советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде.

«В связи с более длительным временем в пути контейнеров — то есть плюс 14 дней — пропускная способность будет гораздо ниже. В Китай будет прибывать гораздо меньшее количество контейнеров», — назвал он причину подорожания.

Так, покинувшие Роттердам в середине декабря контейнеровозы прибудут в КНР только в первую неделю февраля вместо запланированных 15-20-х чисел января. К тому же, эти судна будут следовать с гораздо большей загрузкой, чем в обычных обстоятельствах, что также окажет давление на тарифы, добавил он.

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При этом, по словам Рураде, после праздников текущая «хаотичная» ситуация с ценами на контейнерные перевозки может стабилизироваться.

Ранее Рураде рассказал, что цены на доставку одного контейнера из Китая в Европу увеличились в четыре раза (с одной до четырех тысяч долларов) из-за участившихся случаев ракетных обстрелов торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из группировки «Ансар Алла». В качестве главных причин подобной динамики аналитик назвал значительное увеличение времени в пути судов из-за необходимости обходить Африканский континент, а также рост расходов морских логистических компаний из-за рисков ракетных атак.

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