Предполагаемый момент взрывов БПЛА в Подмосковье попал на видео

SHOT опубликовал предполагаемый момент взрывов БПЛА в Подольске

Предполагаемый момент взрывов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Подмосковьем попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео, снятом камерой видеонаблюдения в Подольске, слышно два хлопка, после которых у одной из припаркованных машин срабатывает сигнализация.

Об уничтожении БПЛА в небе над Подмосковьем сообщил в ночь на 18 января мэр Москвы Сергей Собянин. БПЛА направлялся в сторону столицы, подчеркнул он.

Ночью на 18 января в Петербурге нашли два упавших беспилотника. Один из них был обнаружен на берегу Финского залива, другой — на территории порта в Кировском районе города. Городские власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждений нет.