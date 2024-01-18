Российский пловец-чемпион сменил гражданство на узбекистанское

Российский пловец-чемпион Илья Сибирцев сменил гражданство на узбекистанское

Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро, слова которого приводит «Матч ТВ».

Экс-россиянин выступит за национальную команду на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре. Турнир пройдет со 2 по 18 февраля.

Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года, в том же году он стал чемпионом Европы. Осенью 2019-го россиянин стал студентом Луисвиллского университета в США.

4 сентября бюро World Aquatics допустило российских и белорусских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.