Троих россиян назвали претендентами на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

Бобровского, Шестеркина и Сорокина назвали претендентами на «Везина Трофи» в НХЛ

15 авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали претендентов на получение «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона. Список доступен на сайте лиги.

Всего в топ-15 попали трое россиян. Игрок «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский набрал 25 очков и занял четвертое место в рейтинге. Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» получили по два голоса и расположились на 10-й и 11-й строчках соответственно.

В сезоне-2022/2023 Сорокин также был номинантом на получение приза, став единственным россиянином, выдвинутым на индивидуальную награду. Однако в решающем голосовании он уступил голкиперу «Бостон Брюинс» Линусу Улльмарку.

В сезоне-2021/2022 «Везина Трофи» получил Шестеркин. В борьбе за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».