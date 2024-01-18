В Чехии рассказали об отношении европейских игроков к приглашению в КХЛ

Томаш Вошврда заявил, что некоторые европейские хоккеисты едут играть в КХЛ

Бывший вратарь, а ныне агент Томаш Вошврда рассказал об отношении европейских игроков к приглашению в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Pravda.sk.

Вошврда заявил, что несколько словаков получали предложения из России, но отказались от них. «Однако есть и те, кто смирился с тем фактом, что можно просто поехать зарабатывать деньги. Это очень индивидуально, его нельзя обобщать. Мы даже не можем сказать, что никто из чехов не поедет, поскольку некоторые там есть», — отметил он.

Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оправдался за выступления в России. Спортсмен заявил, что не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, как будет развиваться Россия.

25 августа 2022 года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. С аналогичными заявлениями выступали в Словакии, Финляндии и Швеции.