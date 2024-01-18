В Чехии рассказали об отношении европейских игроков к приглашению в КХЛ
Бывший вратарь, а ныне агент Томаш Вошврда рассказал об отношении европейских игроков к приглашению в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Pravda.sk.
Вошврда заявил, что несколько словаков получали предложения из России, но отказались от них. «Однако есть и те, кто смирился с тем фактом, что можно просто поехать зарабатывать деньги. Это очень индивидуально, его нельзя обобщать. Мы даже не можем сказать, что никто из чехов не поедет, поскольку некоторые там есть», — отметил он.
Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оправдался за выступления в России. Спортсмен заявил, что не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, как будет развиваться Россия.
25 августа 2022 года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. С аналогичными заявлениями выступали в Словакии, Финляндии и Швеции.