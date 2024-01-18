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23:15, 18 января 2024Интернет и СМИ

Журналистка из Франции рассказала об оставшихся в ВСУ соотечественниках

Кристель Неан: в ВСУ остались лишь французы, приехавшие воевать как на сафари
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остались лишь французы, приехавшие воевать «как на сафари», большинство из них придерживаются неонацистских взглядов и воюют в батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и других подразделениях, созданных на основе «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом РИА Новости рассказала главред сайта Donbass Insider, французская журналистка Кристель Неан.

По ее словам, французские наемники воюют на Украине не с 2022 года, а с 2014-го. В 2022 году после начала специальной военной операции на Украину начали ехать «поверившие пропаганде НАТО» французы, которые не считали себя неонацистами и не входили в подобные организации. Однако после удара по Яворовскому полигону во Львовской области, на котором тренировались иностранные наемники, Кристель уверена, что те из ее соотечественников, «кто не знали, что такое война», вернулись во Францию.

«Остались только те, кто сюда приехал на сафари. Русофобские люди, неонацисты, люди, которые сильно поддерживают НАТО и очень против России», — пояснила Неан.

Ранее сообщалось, что после удара Вооруженных сил России по базе наемников в Харькове, где в том числе оказались французы, в МИД России вызвали французского посла Пьера Леви.

В самом МИД Франции уверяют, что на Украине нет наемников из страны. Информацию о поражении базы с французскими наемниками там назвали грубой манипуляцией.

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      Марина Совина
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