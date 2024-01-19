170-я ракетка мира из России выбила с Australian Open соперницу из топ-12

170-я ракетка мира россиянка Тимофеева выбила с Australian Open Хаддад-Майю

Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя в матче третьего круга Australian Open и выбила соперницу с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 января, и продлилась два сета. 20-летняя россиянка одержала победу со счетом 7:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа и 9 минут.

Тимофеева является 170-й ракеткой мира. Хаддад-Майя замыкает топ-12 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертом круге Тимофеева встретится с украинкой Мартой Костюк. В третьем круге она обыграла россиянку Элину Аванесян.

Ранее в четвертый круг Australian Open вышла другая россиянка — 16-летняя Мирра Андреева. В третьем раунде она обыграла француженку Диан Парри.