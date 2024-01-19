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05:30, 19 января 2024Мир

Политолог высказался об опасности конфликта Ирана и Пакистана для региона

Политолог Тарасов назвал конфликт Ирана и Пакистана опасным для всего региона
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Конфликт Ирана и Пакистана может вызвать волну локальных столкновений и опасен для всего региона, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях вооруженного противостояния двух стран.

По мнению востоковеда, конфликт между Исламабадом и Тегераном возник из-за войны Израиля и ХАМАС. Он полагает, что США с помощью Пакистана хотят помешать Ирану поддерживать радикалов из сектора Газа.

«Скорее всего, это связано с попытками американцев блокировать действия Ирана, который мог бы дать зеленый свет действиям "Хезболлы" в отношении Израиля. "Хезболла" — это очень серьезная боевая организация, серьезная политическая сила. Если бы она выступила на стороне ХАМАС, а не просто обстреливала бы на границе, израильской армии ЦАХАЛ пришлось бы непросто», — отметил он.

По мнению специалиста, обострение между Ираном и Пакистаном крайне опасно для всего региона. Он считает, что в соседних странах тоже могут вспыхнуть конфликты. Станислав Тарасов уверен, что сейчас на Ближнем Востоке нет ни одной страны с устойчивой политической системой.

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18 января Пакистан привел вооруженные силы страны в «чрезвычайно высокую» боевую готовность. Также Исламабад нанес ракетный удар по территории пограничной иранской провинции Систан и Белуджистан. Власти страны сообщили, что атаковали районы, в которых, по их мнению, укрываются террористы. Также в ночь на четверг, 18 января, Пакистан в одностороннем порядке закрыл границы с Ираном.

Действия Пакистана стали ответом на недавний удар баллистическими ракетами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по территории соседней страны. Своей целью они также назвали уничтожение штаб-квартиры боевиков.

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