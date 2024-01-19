«Минимум два года». На Западе дали прогноз о длительности конфликта на Украине и сроках возможного наступления ВСУ

CNN: на Западе прогнозируют, что конфликт на Украине продлится минимум два года

На Западе считают, что украинский конфликт продлится минимум два года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и Европы.

Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года CNN

По оценкам некоторых западных чиновников, конфликт может продлиться еще в течение пяти лет.

На Западе ожидают нового наступления ВСУ не ранее 2025 года

Внимание Киева и Вашингтона обращено на 2025 год, поскольку в течение текущего года Украина планирует укреплять свою оборонно-промышленную базу и восстанавливать силы, рассказал чиновник из США в интервью CNN. По его словам, на аналогичной стратегии, вероятно, сосредоточит внимание и Россия.

Вот почему продолжение поддержки Запада так важно, это решит, как будут развиваться события в 2025 году и, возможно, в последующий период американский чиновник

Американские и западные официальные лица допускают переломные моменты на поле боя в пользу одной из сторон уже в 2024 году, однако один из военных чиновников США в Европе считает, что новая попытка украинского контрнаступления произойдет минимум через два года.

Он отметил в беседе с телеканалом, что обе стороны не имеют достаточного количества техники и боеприпасов, чтобы достичь прорыва в текущем году, при этом на Украине считают 2025 год «более реальным вариантом с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления».

Российские военные продолжают наносить удары по украинским объектам, ослабляя противовоздушную оборону, в то время как Киев пытается набрать новых призывников на фоне значительных потерь в ходе контрнаступления, отмечается в материале.

Вооружения у Киева могут быть исчерпаны без поддержки США

Президент США Джо Байден 17 января обсудил с американскими законодателями продолжение финансирования Украины. Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, присутствующие на встрече, отметили, что вооружения у Киева могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона.

Один из чиновников уточнил, что ключевым вопросом становятся поставки систем противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов, критически важные для Украины.

Байден предупредил законодателей о риске непосредственного столкновения с Россией, если конфликт распространится на территорию стран НАТО.

Президент призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева, послав таким образом необходимый сигнал союзникам.

Перед встречей с Байденом глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что ситуация на Украина сильно ухудшается и этот процесс может стать необратимым, если не оказать Киеву помощь.

С конца декабря Вашингтон не выделяет помощь Киеву, так как на это нет денег. Законопроект о выдаче Украине 61 миллиарда долларов с прошлого года находится на рассмотрении Конгресса.

США и Украина хотят получить одобрение финансирования до выборов

Белый дом, Североатлантический альянс и Киев хотят получить одобрение финансирования до выборов в США, поскольку понимают, что при переизбрании бывшего президента Дональда Трампа он, скорее всего, сократит поддержку Украины, отмечает телеканал.

Многие люди, с которыми я разговаривал, думают о том, чтобы направить как можно больше помощи до января 2025 года. Важно, чтобы деньги были не только одобрены, но и отправлены до выборов, поскольку любые средства на 2024 финансовый год, все еще ожидающие использования, могут быть заблокированы Трампом американский чиновник

Как ранее указал бывший директор по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, Североатлантический альянс предполагает, что в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США страна выйдет из военного блока либо значительно сократит финансовое участие в его деятельности.

В Германии также обеспокоились из-за риска остаться один на один с Россией в случае, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США. Кроме того, Берлин все больше разочаровывается и во Франции, которая «ведет хорошую игру с Европой в одиночку», но при этом уровень предоставляемой Парижем военной помощи Киеву остается очень низок.

Украина меняет тактику и переходит к активной обороне

Как отмечает газета Financial Times, Украина на фоне неудачного контрнаступления меняет тактику и переходит к активной обороне.

Западный чиновник заявил, что стратегия активной обороны — удержание оборонительных линий, но исследование слабых мест для их использования вместе с ударами большой дальности — позволит Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов Financial Times

Издание уточняет, что ключевым фактором, который может определить судьбу Украины, становится неопределенность вокруг военной помощи Запада, в первую очередь США, где Конгресс до сих пор не согласовал запрос Белого дома о финансировании.

В материале говорится, что открытым остается вопрос о решимости Запада и о том, будет ли он поддерживать Киев и как долго. При этом, даже в случае предоставления денег Конгрессом, Вашингтон вряд ли сможет предложить «такой скачок в возможностях и технологиях», чтобы украинские военные смогли вернуть себе преимущество в 2024 году, заключили авторы статьи.

Бывший глава Министерства обороны (МО) Украины Андрей Загороднюк, в свою очередь, предостерег, что переход к активной обороне будет фатальной ошибкой для ВСУ. По его словам, это станет, по сути, передачей инициативы президенту России Владимиру Путину.

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон должен прекратить помощь ВСУ и подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой. По его словам, военное, а не дипломатическое решение конфликта грозит усугублением проблем для республики.

